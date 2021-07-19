"Ростех" опубликовал видео с контурами нового российского истребителя

"Ростех" опубликовал ролик с контурами нового истребителя. Фото: "Ростех"

Госкорпорация "Ростех" показала на видео контуры новейшего российского истребителя, который представят на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021).

На кадрах были показаны контуры истребителя анфас. Кроме того, стал известен разработчик самолета — компания "Сухой".

До этого было показано первое фото истребителя без чехла. На снимке можно увидеть однодвигательный самолет.

Пока что в нашем государстве не используются однодвигательные истребители, однако они уже успели получить широкое распространение в мире. Наиболее известные из таких типов военных самолетов - американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.

Напомним, неделю назад появилась информация, что Россия представит принципиально новый военный самолет в первый день МАКС-2021. В "Ростехе" отметили, что Россия является признанным "законодателем мод" в сфере производства боевых самолетов. Госкорпорация также запустила специальный сайт, где начался обратный отсчет до премьеры самолета, которая состоится 20 июля.