Роман Вильфанд предупредил жителей юга России о 40-градусной жаре

Синоптик предупредил жителей юга России о 40-градусной жаре Фото: Олег УКЛАДОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей юга России об аномальной жаре.

По словам специалиста, на юге европейской части страны сейчас жара до 40 градусов, а жителей Тамбовской и Липецкой областей 19 июля ожидает температура воздуха до 35 градусов.

- В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там 35-38 градусов. В Краснодарском крае – 39-40… В Калмыкии - 42-44 градуса, в Астраханской области 40-42 градуса, в Ростовской области 40-41, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе жителей центра Европейской России ожидает долгожданное похолодание. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 19 июля, будет около 27-29 градусов тепла, а к четвергу, 22 июля, столбики термометров в регионе опустятся до +17-20 градусов. А с четверга температура опустится ниже климатической нормы – примерно до +17-20 градусов, что после нынешней жары покажется существенным похолоданием.