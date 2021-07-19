Минсельхоз: Цены на хлеб остаются стабильными

Российский Минсельхоз не видит причин для существенного роста цен на хлеб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба Минсельхоза России заявила, что в ведомстве не видят причин для существенного роста цен на хлебобулочные изделия. По заявлению министерства, цены на эту продукцию находятся на стабильном уровне.

- Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве не ждут роста цен на хлеб и в дальнейшем. Это обусловлено снижением цен на сырье и господдержкой производителей.

Ранее цены на бананы в России обновили пятилетний максимум, вернувшись на уровень 2016 года. По сравнению с минувшим 2020 годом они подорожали в полтора раза. Пик цен на бананы на территории страны наблюдался в апреле – эти фрукты тогда стоили 89,3 рубля за килограмм. В июне их стоимость снизилась до 84,1 рубля за килограмм. Абсолютный ценовой максимум специалисты ведомства зафиксировали в марте 2015 года, когда цена на килограмм бананов в магазинах достигала 96,2 рубля.