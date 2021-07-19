В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от коронавируса

Депутат Госдумы предложил выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом следует из письма, направленного на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий заметил, что региональные власти пытаются подобным образом мотивировать граждан вакцинироваться, однако единого федерального решения по этому вопросу пока нет.

- В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — цитирует текст письма депутата RT.

По мнению Власова, пособие не только мотивирует пенсионеров сделать прививку, но и станет значительной мерой материальной поддержки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, зачем переболевшим коронавирусом делать прививку. Он процитировал своего коллегу, сообщившего, что переболевшие рискуют тяжело заболеть одним из новых вариантов инфекции. Однако, если вакцинируются, то станут "пуленепробиваемыми".