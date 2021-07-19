Вирусолог сообщил об изменении основных симптомов коронавируса

Сергей Нетесов сообщил об изменении основных симптомов коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил об изменении основных симптомов коронавирусной инфекции.

- Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы, — цитируют специалиста "Известия".

По мнению Нетесова, коронавирус стал лучше связываться с клетками, которые есть в легких, на стенках сосудов, и в кишечнике. Из-за этого и могло случиться смещение симптомов, добавил вирусолог.

Ранее группа ученых из Центра исследования рака в Сиэтле (США) выявила антитело, способное бороться с различными видами коронавирусной инфекции, включая SARS-CoV2. При этом ученые пока не могут утверждать, что "суперантитело" способно защитить организм человека от новых штаммов, но данное открытие позволит продвинуться в борьбе с мутациями этого вируса.