В Госдуме предложили банкам прощать долги россиянам, пострадавшим в ЧС Фото: REUTERS

В Госдуме предложили прощать долги россиянам, пострадавшим в ЧС природного или техногенных характера. Если документ будет принят, то в ряд существующих законов внесут поправки, что позволит банкам проводить списание задолженности по данной категории клиентов.

В документе отмечается, что пострадавшие будут иметь право на списание кредитов, в том числе ипотечных займов.

Для того, чтобы воспользоваться льготой, заемщику нужно будет предоставить документы, подтверждающие, что он проживает по данному адресу и справку о включении в список пострадавших.

Парламентарии также предлагают внести изменения в ч. 4.1–1 ст. 4 ФЗ «О кредитных историях». Если поправки будут приняты, то кредиторы не станут отражать информацию о «прощеных» кредитах в бюро кредитных историй. Это позволит не ухудшать рейтинг заемщика.

Авторы инициативы отмечают, что из-за недавних наводнений единственного жилья лишились сотни россиян. Это жители Краснодарского края и Крыма.

Люди потеряли не только недвижимость, но и личные вещи, мебель, бытовую технику. У многих недвижимость была приобретена в ипотеку.

- В итоге оплата кредитных обязательств для пострадавших сегодня является непосильной ношей, — пояснила «Известиям» автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Она отметила, что после наводнений ЦБ рекомендовал банкам лояльнее относиться к должникам, но пока это только рекомендация и клиент целиков зависит от воли банка.

- ЧС - объективное обстоятельство, как и потеря работы, и люди должны быть защищены в этой ситуации законодательно. Кому то можно снизить размер ежемесячного платежа, а кому-то простить долг полностью, - заключила депутат.

В июне в Крыму и в Краснодарском крае прошли сильные доджи. Вода реками лилась по улицам, затапливая дома. Многие остались без жилья, первые этажи буквально ушли под воду. Помогать людям из пострадавших регионов съезжались добровольцы со всем регионов страны, сообщает ФАН.