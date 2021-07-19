В России сообщили о возможном дефиците скафандров для российских космонавтов на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил о скором истечении гарантийского срока скафандров для российских космонавтов на МКС.

- Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен, — цитирует Позднякова РИА Новости.

По его словам, из-за задержки пропали некоторые поставщики материалов, а также сами материалы. Использование новых материалов потребует больших затрат и сроков производства. Как отметил Поздняков, на согласования ТЗ могут уйти годы. Специалист заявил, что существующая система не позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Напомним, ранее несколько возможных мест утечки воздуха были определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции. Экипажу удалось заделать накладками и герметиком три из них. Утечка воздуха из промежуточной камеры "Звезды" в настоящее время не угрожает безопасности и жизням членов экипажа.