В Совфеде предложили давать два выходных после вакцинации от коронавируса

В Совете федерации предложили давать два выходных после вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от коронавирусной инфекции два выходных дня — в день прививки и на следующий.

- Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать, — цитирует Кусайко РИА Новости.

Она отметила, что после прививки часто наблюдается небольшое недомогание, поэтому лучше провести этот день дома.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом следует из письма, направленного на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий заметил, что региональные власти пытаются подобным образом мотивировать граждан вакцинироваться, однако единого федерального решения по этому вопросу пока нет. По мнению Власова, пособие не только мотивирует пенсионеров сделать прививку, но и станет значительной мерой материальной поддержки.