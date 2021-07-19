Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 164 человек

В Германии число жертв наводнений выросло до 164 человек Фото: REUTERS

Согласно данным полиции немецкого города Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), число погибших при наводнениях на западе страны выросло до 164 человек.

В районе Арвайлер число жертв достигло 117 человек. По данным местных правоохранительных органов, сейчас известно о 749 пострадавших.

В Северном Рейне - Вестфалии погибли по меньшей мере 46 человек. Еще один немец стал жертвой в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель посетила регионы на западе Германии, наиболее пострадавшие от наводнений. Оценивая масштабы катастрофы, политик заявила, что представшая перед нею картина сюрреалистична. По словам канцлера ФРГ, правительство страны намерено принять программу поддержки пострадавшим от стихии регионам в ближайшую среду, 21 июля. Политик отметила, что ЧП выявило необходимость плотнее заняться проблемами изменения климата.