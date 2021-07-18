Меркель назвала сюрреалистичной картину в пострадавших от наводнений регионах Германии Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила регионы на западе Германии, наиболее пострадавшие от наводнений. Оценивая масштабы катастрофы, политик заявила, что представшая перед нею картина сюрреалистична.

«В немецком языке едва ли найдутся слова, чтобы описать разрушения», – цитирует Меркель Die Welt.

По словам канцлера ФРГ, правительство страны намерено принять программу поддержки пострадавшим от стихии регионам в ближайшую среду, 21 июля. Политик отметила, что ЧП выявило необходимость плотнее заняться проблемами изменения климата.

Как писал сайт kp.ru, число погибших в результате наводнений на западе Германии составило более 150 человек. Вода в ФРГ размыла автомобильные дороги, уничтожила хозяйственные постройки и жилые строения, погибло множество диких и домашних животных.

Особенно пострадал город Айфель административного района Арвайлер: там в результате обрушения дома погибли по меньшей мере 18 человек.

Плачевная ситуация сложилась и в округе Эрфтштадт-Блессем, где потоки воды размыли провал в земле диаметром 300 метров. В этот провал вода уже смыла несколько жилых домов, гаражей, машин и даже кладку средневекового замка. В результате наводнений были разрушены более 600 километров железнодорожных путей.