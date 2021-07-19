Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение двух недель Фото: Мария ЛЕНЦ

В России нужно добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайший двух недель. Об этом в понедельник, 19 июля, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время совещания с руководством кабмина и главами российских регионов по сдерживанию цен на продукты.

- Необходимо сделать так, чтобы в течение ближайших двух недель снизились цены на овощи. Это должно отразиться на ценниках в торговых сетях. Это задача состоит из двух частей. Краткосрочная задача - добиться снижение в моменте, чтобы жители страны увидели это снижение. Вторая часть задачи состоит в разработке комплексной системы мер для предотвращения такой проблемы в будущем, - подчеркнул политик.

Андрей Турчак сообщил также, что партия «Единая Россия» готова помочь в решении данной задачи сельхозпроизводителям и торговым сетям.

Напомним, что Министерство промышленности и торговли России будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в цены в магазинах.