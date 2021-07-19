Минпромторг РФ будет требовать от магазинов снизить цены на продукты вслед за производителями Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство промышленности и торговли России будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и на стоимость этих товаров в магазинах. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали», - сказал замминистра промышленности и торговли в ходе совещания партии «Единая Россия» с руководством правительства и главами российских регионов по сдерживанию цен на продукты питания.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турча сообщил, что в России необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайший двух недель. Политик также отметил, что партия «Единая Россия» готова помочь в решении данной задачи сельхозпроизводителям и торговым сетям.