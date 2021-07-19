Власти Турции допустили закрытие страны для туристов из-за штамма коронавируса «дельта» Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Турции не исключают закрытия страны для иностранных туристов в случае резкого распространения штамма коронавирусной инфекции «дельта», однако пока что такой вопрос не стоит. Об этом в понедельник, 19 июля, заявил глава местного министерства туризма Мехмет Нури Эрсой.

- Конечно, нет никаких гарантий, что этого не случится, - сообщил он в эфире CNNTurk, отвечая на вопрос, есть ли риск того, что Турцию снова закроют этим летом в связи с ростом случаев заражения коронавирусом в туристических провинциях.

Министр туризма Турции отметил при это, что пока что рано «бить тревогу»: по его мнению, в настоящее время страна входит в процесс постепенной нормализации ситуации с пандемией, а решающую роль в нем играет вакцинация.

Как ранее писал сайт Kp.ru, по словам вирусолога Сергея Нетесова, для формирования коллективного иммунитета к штамму «дельта» необходимо привить не менее 80% населения.