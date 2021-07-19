Вирусолог: Коллективный иммунитет к штамму «дельта» сформирует вакцинация 80% населения

Для достижения популяционного иммунитета к штамму «дельта» надо привить больше 80% населения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к «индийскому» штамму коронавируса, который получил название «Дельта», нужно привить не менее 80% населения, считает вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов. Он подчеркнул, что сделать это нужно как можно быстрее, иначе вирус SARS-CoV-2 в своей эволюции обгонит вакцину.

«Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта "дельта" надо привить больше 80% населения. Пока же у нас в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20%», - сказал эксперт в интервью газете «Известия».

Кроме того, он рассказал, что у пациентов со штаммом «Дельта» реже встречаются потеря обоняния и вкуса, как при заражении изначальным «уханьским» вариантом, и чаще – желудочно-кишечные симптомы. Вирусолог объяснил, что это обусловлено изменением строения рецептор-связывающего домена S-белка у вируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что коллективный иммунитет в России достиг уровня в 60%.

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