Ливень в Киеве затопил две станции метро Фото: скриншот

Киев накрыл ураган. В результате непогоды две станции метро украинской столицы закрыты на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли. Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Как уточняется, в понедельник, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень. Проезд по многим улицам затруднен.

«Внимание! Станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно», - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте киевского метрополитена в Facebook.

Кроме того, на вход и выход закрыты вестибюль номер 1 станции «Академгородок».

Напомним, ливни в последнее недели обрушились на многие районы мира. Одни из самых сильных ливней в Германии, Бельгии и Нидерланды. Как писал сайт kp.ru, Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии принимают участие 850 военнослужащих, по меньшей мере 1300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Число жертв возросло до 164.