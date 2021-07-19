Умер Андрей Мдивани, белорусский композитор. Фото: сайт Андрея Мдивани

На 84-м году жизни умер белорусский композитор, народный артист Республики Беларусь Андрей Мдивани. Об этом сообщил заместитель председателя Белорусского союза композиторов Виктор Кистень.

- Сегодня ночью ушел из жизни Андрей Юрьевич Мдивани. Умер от инсульта, официальная причина будет после вскрытия. Захоронение будет на Восточном кладбище Минска в среду, 21 июля. Там же, скорее всего, будет прощание, — цитирует Кистеня агентство БелТА.

Андрей Мдивани родился 1 октября 1937 года в Тбилиси. В 1961 году Мдивани досрочно закончил Смоленское музыкальное училище, после чего был приглашен в городской Смоленский драматический театр заведующим музыкальной частью. Далее Мдивани работал в нескольких драмтеатрах Беларуси и России, преподавал в Минском музыкальном училище и консерватории.

В 1982 году ему было присуждено звание заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР, в 2013-м - народного артиста Беларуси.

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