Захарова в связи с наводнением в Германии напомнила местным СМИ об этике

Наводнение в Германии Фото: REUTERS

Москва сочувствует жителям Германии, которые пострадали от наводнений, и желает им стойкости. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о карикатуре на власти Красноярского края, которую после наводнений в Сибири в 2019 году опубликовала русскоязычная служба DW. Представитель МИД РФ посоветовала немецкому изданию «присмотреться к карикатуре еще раз», поскольку она может подойти для текущей ситуации в Германии.

На карикатуре был изображен красноярский губернатор Александр Усс, который пролетает на вертолёте над затопленными районами и грубо обращается к жителям, влезшим на крышу своих домов.

«Текст, в принципе, можно и оставить, маркировав борт именем любого регионального немецкого политика», - отметила она, предложив дополнить карикатуру немецким аналогом поговорки «Не рой яму другому, сам в нее попадешь».

«Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии», - добавила дипломат.

Напомним, сильные ливни обрушились на Германию, Бельгию и Нидерланды. Как писал сайт kp.ru, Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии принимают участие 850 военнослужащих. Число жертв возросло до 164. На сегодняшний день известно о 749 пострадавших. Во многих пострадавших районах отмечают сложную ситуацию с газоснабжением и электричеством.