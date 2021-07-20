Генетик рассказал, зачем ученые в России собирают новый Ноев ковчег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московском государственном университете существует проект биоколлекции «Ноев ковчег», где сохраняются образцы геномов большого количества видов живых существ, в том числе исчезающих. Однажды с его помощью, а также благодаря технологии клонирования можно будет поддержать исчезающих животных и спасти их от вымирания. Об этом сообщил в интервью сайту kp.ru директор Института функциональной геномики МГУ Петр Сергиев.

- Это очень хорошая и вполне реализуемая идея, она не является чем-то фантастическим. На основании базы данных этой коллекции можно будет воспроизвести животное. Уже сегодня возможно по последовательности генома, который есть у нас в компьютере, создать живой организм. Пока что это возможно только для очень маленьких геномов и очень маленьких организмов, - объяснил молекулярный биолог.

Петр Сергиев отметил, что на сегодняшний день науке известны опыты в лаборатории Хатчинсона по созданию микоплазмы из искусственно сделанного генома. Такой геном, по словам доцента Сколтеха, синтезировали химически по последовательности из компьютера. Затем ученые создали его из кусочков в дрожжах и поместили в клетку другого вида микоплазмы.

- Вполне вероятно, что позже у нас будет возможность восстанавливать и более крупные виды. Это лишь вопрос развития технических средств, - отметил генетик.

Напомним, накануне глава Якутии заявил, что надеется увидеть живых мамонтов, гуляющих по якутской тундре. По его словам, темпы развития современных технологий и научные открытия позволяют рассчитывать на возможность клонирования животных в ближайшем будущем.

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