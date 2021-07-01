Правительство РФ продлило льготную ипотеку до 1 июля 2022 Фото: Олег Укладов

В четверг, 1 июля, правительство России продлило программу льготной ипотеки еще на год – до 1 июля 2022 года.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 июня, президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить продление срока льготной программы ипотеки до 1 июля 2022 года со ставкой не более 7 процентов и с максимальным размером кредита, не превышающим 3 миллиона рублей.

«По поручению президента льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года», - сообщили в пресс-службе кабмина в четверг, 1 июля.

Кроме того, собираются расширить условия программы «Семейная ипотека». Согласно новым условия, участие в ней смогут принять и семьи с одним ребенком.

Как писал сайт kp.ru, во время прямой линии российский лидер отметил, что льготная ипотека сыграла положительную роль для граждан.