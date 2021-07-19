Студентке, сбившей троих детей в Москве, предъявлено обвинение Фото: пресс-служба Никулинского райсуда Москвы

Девушке, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, предъявлено обвинение, сообщила столичная прокуратура.

Студентку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В настоящее время Тверской районный суд ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении девушки и заключении ее под стражу, говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Как писал сайт kp.ru, 16 июля 2021 на пешеходном переходе улицы Авиаторов 18-летняя студентка на «Мазде» сбила троих детей. На двухполосной дороге женщина с тремя детьми, младший из которых был в коляске, переходила дорогу аккурат по зебре. Автомобиль в правом ряду остановился, чтобы пропустить пешеходов, и женщина продолжила путь. В это время по левому ряду пронеслась иномарка, которая сшибла детей.

В результате происшествия двое из них скончались в больнице, девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь. Обвиняемая отправлена под домашний арест, ей грозит до пяти лет колонии и лишение водительских прав.