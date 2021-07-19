Россия запустит производство собственных электромобилей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что России будет выпускать собственную линейку электромобилей.

Как доложил премьер на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, страна намерена производить электромобили, в том числе и на водородных элементах. Кроме того, по его словам, будут развиваться такие сферы, как микроэлектроника, беспроводная связь и разработка новых материалов.

Мишустин сообщил, что Россия планирует вывести на рынок сервисы беспилотного вождения морских судов. Это позволит повысить скорость грузоперевозок и значительно уменьшить расходы на эксплуатацию техники, подчеркнул глава кабинета министров.

Как писал сайт kp.ru, в России производство автомобилей, которые работают на водороде, начнется примерно в 2024 году. Об этом ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.