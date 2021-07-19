ФАС не увидела причин для роста цен на хлеб Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оснований для роста цен на хлеб в России нет, заявили в Федеральной антимонопольной службе РФ.

Ведомство будет реагировать на нарушения антимонопольного законодательства в случае, если кто-то из производителей необоснованно увеличит цены на хлеб, передает ТАСС.

«С учетом мер поддержки, оказываемых правительством РФ производителям хлеба и муки, ФАС России не усматривает оснований для роста цен», – сказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба Министерства сельского хозяйства России заявила, что в ведомстве не видят причин для существенного роста цен на хлебобулочные изделия. По заявлению министерства, цены на эту продукцию находятся на стабильном уровне.

Сайт kp.ru писал о намерениях производителей повысить цены на хлеб после вступления в силу нового ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и почему новый общий для стран ЕАЭС ГОСТ, должен вызвать в России подорожание хлеба.