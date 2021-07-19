Сети 5G на российском оборудовании могут запустить в городах-миллионниках РФ через три года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сети 5G на отечественном оборудовании могут запустить в городах-миллионниках через три года. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив, что над выполнением этой задачи активно работает госкорпорация «Ростех».

«В городах-миллионниках через три года в планах запустить сети 5G на отечественном оборудовании. Корпорация "Ростех" работает активно над этой задачей», - сказал вице-премьер в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Заместитель главы правительства отметил, что сегодня ведется работа с Минстроем над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке обеспечивали их подключение к интернету.

Как он отметил, Россия - самая большая в мире страна, и существуют территории с низкой плотностью населения, куда невозможно или очень дорого дотянуть оптоволокно. «Для этих территорий через три года в качестве новой инициативы будут запущены четыре космических аппарата обеспечения интернета на территории Арктики и Северного морского пути», - сообщил он.

Напомним, ранее директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко сообщил, что пилотные зоны 5G в России с отечественным наполнением могут быть запущены в 2023 году. По его мнению, в стране определяется пул компаний, которые способны разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений. Он назвал самым важным на сегодняшний день сформировать команду, отметив, что у маленьких организаций не хватает финансирования.