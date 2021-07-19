В США сочли продажу танков Abrams Польше «сигналом» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заключив с Варшавой контракт на поставку танков M1A2 Abrams SEPv3, Вашингтон послал Москве «четкий сигнал» об укреплении боеспособности Польши, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.

В статье военный специалист сообщает, что Варшава намерена купить четыре батальона M1A2 Abrams SEPv3. Танки должны поступить в польскую армию до 2022 года в количестве 250 единиц. Такое усиление значительно повысит возможности страны в противостоянии с Россией, говорит эксперт.

По словам Эпископоса, министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что машины закупаются для противодействия российским танкам Т-14 «Армата». Как отмечает обозреватель, M1A2 Abrams SEPv3 имеет модернизированную инфракрасную систему улучшенного обнаружения целей и новую систему радиоэлектронной борьбы, а также оснащен вспомогательной силовой установкой, что повышает эффективность ведения боя.

«Хотя трудно точно понять, как эти танки могут повлиять на исход военного противостояния, нет никаких сомнений в том, что их приобретение существенно повысит возможности сухопутных войск Польши в условиях острого конфликта с Россией», – заявил Эпископос.

Как писал сайт kp.ru, ранее американские издание Breaking Defense сообщило, что в обозримом будущем армия Соединенных Штатов получит на вооружение линейку беспилотных боевых машин Robotic Combat Vehicle, которые будут способны противостоять мощной современной военной технике, в том числе российским танкам Т-14 «Армата».