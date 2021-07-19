Зеленский попросил Евросовет рассмотреть вступление Украины в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Европейского совета Шарлю Мишелю рассмотреть вопрос о вступлении страны в Евросоюз.

Первым шагом на пути к евроинтеграции Украины должно быть признание Евросоюзом перспектив принятия Киева в организацию, сказал украинский лидер, выступая на международной конференции в Батуми. Он заявил, что верит в достижимость этой цели.

Вместе с тем Зеленский пожаловался на то, что Брюссель игнорирует желание Украины вступить в ЕС. По мнению президента, Евросоюзу нужно продемонстрировать «железную поддержку европейских стремлений Украины, Грузии и Молдавии», иначе «кто-то продемонстрирует железные мышцы у наших границ».

Как писал сайт kp.ru, ранее Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что поддержка Киева со стороны Евросоюза не означает вступление Украины в ЕС.