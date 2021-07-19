Франция объявила о начале четвертой волны коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции началась четвертая волна коронавируса, заявил на брифинге по итогам заседания Совета министров официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

Он сообщил, что темпы распространения инфекции в стране значительно выше, чем в предыдущие волны. По его словам, за неделю количество выявленных случаев заражения COVID-19 выросло в два раза, а ежедневно во Франции регистрируется порядка 10 тысяч заболеваний.

Как сообщил Аталь,80% случаев заражения приходится на индийский штамм «Дельта», который распространился по всеми регионам республики. Правительство страны одобрило законопроект об ужесточении ограничений в период пандемии, скоро его внесут в парламент, добавил представитель французского правительства.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе на севере Парижа прошла акция протеста против ужесточения антиковидных мер.