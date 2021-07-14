Французы вышли на улицы протестовать против ковидных пропусков

Несанкционированная манифестация прошла на севере Парижа. Фото: REUTERS

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении новых ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране, возмущенные французы вышли на улицы. Несанкционированная манифестация прошла на севере Парижа.

Жители французской столицы, завидя отряды полиции, принялись скандировать: «Бонжур, диктатура!», а затем затянули «Марсельезу».

Полицейские не стали церемониться с митингующими и пустили в ход слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Эти меры привели к частичному бегству активистов. «Побоище» развернулось недалеко от базилики Сакре-Кер.

Кроме того, на улицы с требованиями не вводить систему пропусков вышли люди в других городах страны: Тулузе, Марселе, Монпелье. По данным полиции, протестует до 10 тысяч человек.

В понедельник Макрон выступил с телеобращением к нации. Он объявил, что с августа французам, желающим передвигаться на поездах и самолетах, а также любителям посещать бары, рестораны и торговые центры будет необходим специальный санитарный пропуск. Этот документ можно получить только в двух случаях: после пройденной вакцинации или при наличии отрицательного теста на коронавирус. Желающие посетить фестивали, театры, парки аттракционов уже с 21 июля должны будут предъявлять такие пропуска при входе. Требования будут распространяться на всех граждан Франции старше 12 лет. К слову, детям в возрасте от 12 до 17 лет власти решили сделать временную поблажку. С них будут требовать пропуска только с 30 августа.

Впрочем, большинство французов поддержали действия властей. Согласно опросу, проведенному независимым исследовательским институтом Odoxa, 67% жителей пятой республики выступили за ужесточение мер борьбы с пандемией. 75% респондентов также одобрили введение обязательной вакцинации для медиков. Большинство считают, что такие меры эффективны.

После этого обращения президента французы кинулись в центры вакцинации. Только за последние 24 часа на первую прививку от COVID-19 записали 1,7 млн человек. Из-за возросшего спроса центры готовятся изменить график работы.

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