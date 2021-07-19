В Пентагоне назвали российское гиперзвуковое оружие «дестабилизирующим фактором»

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты считают новое российское гиперзвуковое оружие «дестабилизирующим фактором», поскольку такие ракеты способны нести ядерный заряд. Об этом заявил руководитель пресс-службы Минобороны США Джон Кирби, комментируя испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в России.

«Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», - сказал официальный представитель Пентагона на брифинге в понедельник, 19 августа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министерство обороны России сообщило об успешных испытаниях ракеты «Циркон». Головной фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу в акватории Белого моря по наземной цели на побережье Баренцева моря, гиперзвуковая ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли российского Военно-Морского Флота (ВМФ).