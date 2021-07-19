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Политика19 июля 2021 11:27

В Баренцевом море прошли успешные испытания "Циркона"

Гиперзвуковая крылатая ракета на семи махах поразила цель
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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"Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон"

"Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон"

Головной фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" в акватории Белого моря по наземной цели цели на побережье Баренцева моря.

- По данным объективного контроля ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около семи Махов, - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве напомнили, что комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Вооруженные силы России за последние годы сделали огромный рывок в развитии, по ряду направлений обогнав самые сильные армии мира, достигнув 86% "современности в стратегических ядерных силах".

- На вооружении России стоят ракетные комплексы "Авангард", продолжается испытания гиперзвуковой ракет "Циркон" идет развитие лазерных комплексов "Пересвет", - сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на лекции марафона "Новое знание".

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»

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