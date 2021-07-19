В Баренцевом море прошли успешные испытания "Циркона"

"Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон"

Головной фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" в акватории Белого моря по наземной цели цели на побережье Баренцева моря.

- По данным объективного контроля ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около семи Махов, - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве напомнили, что комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Вооруженные силы России за последние годы сделали огромный рывок в развитии, по ряду направлений обогнав самые сильные армии мира, достигнув 86% "современности в стратегических ядерных силах".

- На вооружении России стоят ракетные комплексы "Авангард", продолжается испытания гиперзвуковой ракет "Циркон" идет развитие лазерных комплексов "Пересвет", - сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на лекции марафона "Новое знание".

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