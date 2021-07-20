Игрока английской футбольной премьер-лиги обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Футболиста АПЛ подозревают в домогательствах к несовершеннолетним Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В преддверии нового сезона Чемпионата Англии по футболу, который начнется 13 августа, одного из игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) арестовали по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, сообщает британская газета The Sun.

По данным издания, на прошлой неделе в пятницу полиция провела в его доме обыски и изъяла «некоторые вещи», а сам игрок был отстранен своим клубом от соревнований до завершения полицейского расследования. Причем газета не называет ни имени футболиста, ни команду, за которую он играет.

Источники издания сообщили, что расследованием занимается полиция Большого Манчестера. Подозреваемого в тот же день, 16 июля, отпустили из-под стражи под залог.

«Мы можем подтвердить, что отстранили игрока основной команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследовании и больше не будет делать никаких заявлений», - приводит газета слова представителя клуба.