Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании: «Правда всегда выясняется»

23 Окт. 02:28 2018-10-23T02:46:19+03:00

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Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду убежден, что ему удастся доказать, что он невиновен в изнасиловании, в котором его обвинила учительница из США.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, теперь уже 34-летняя американка Кэтрин Майорга утверждает, что Криштиану Роналду насильно овладел ею летом 2009 года в Лас-Вегасе, где спортсмен проводил отпуск. А через год якобы заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду и раньше говорил, что это неправда, девушка просто хочет прославиться за счет его имени.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции перед встречей своей команды с «Манчестером», футболист заявил, что его адвокаты уверены в исходе дела. И он сам, конечно, тоже. Потому что, как подчеркнул обладатель нескольких «Золотых мячей», «правда всегда выясняется».

«Я всегда улыбаюсь, я счастливый человек», - сказал Роналду.

Он добавил, что играет за «фантастический клуб», у него «фантастическая семья», четверо детей и отличное здоровье. Что еще человеку нужно для счастья?

«У меня есть все, поэтому остальное меня не беспокоит», - приводит его слова британская телерадиовещательная корпорация ВВС.