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Происшествия20 июля 2021 3:29

В Техасе произошел взрыв в жилом доме, пострадали не менее шести человек

Среди пострадавших трое детей, все доставлены в больницы
Источник:kp.ru
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Все пострадавшие были госпитализированы

Все пострадавшие были госпитализированы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 19 июля, в пригороде американского города Даллас (штат Техас) произошел мощный взрыв в жилом доме, в результате пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе трое детей, передает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию и пожарные службы штата.

Уточняется, что взрыв случился в частном доме в 16:45 по местному времени (00:45 20 июля мск). Взрывная волна была такой силы, что здание полностью разрушено, повреждены три соседних дома.