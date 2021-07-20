Врач рассказал, при каких аллергических реакциях не стоит вакцинировать от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Состав вакцин против коронавируса можно назвать гипоаллергенным, однако бывают случаи, при которых делать прививку не стоит. Об этом в беседе с «КП» рассказал авторитетный врач-вакцинолог, инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков.

Например, если у человека был отек Квинке после прививки от гриппа, что встречается крайне редко. В таком случае пациент, по словам эксперта, «скорее всего, в целом предрасположен к тяжелым аллергическим реакциям».

«Здесь обязательно нужна консультация профильного врача, аллерголога-иммунолога. После оценки рисков может быть принято решение о вакцинации, но проводиться она должна только в условиях больницы. Выездной прививочный пункт в парке или торговом центре в данном случае не подойдет», - подчеркнул специалист.

Кроме того, очень серьезная аллергическая реакция – это хроническая рецидивирующая крапивница. В таких случаях, как пояснил Евгений Тимаков, решение о вакцинации принимает врач-аллерголог с учетом состояния здоровья, возраста и сопутствующих патологий у конкретного пациента. И то только если польза от прививки превышает риск. Например, если человек страдает хроническими заболеваниями, при которых заражение коронавирусом может быть смертельно опасным.

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