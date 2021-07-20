Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Поздравление главы государства во вторник, 20 июля, опубликовали на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что это древний праздник, корни которого уходят в глубь веков. Курбан-байрам обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывая их к милосердию, благочестию и справедливому, бережному отношению к окружающим людям.

- В основе все мировых религий лежат высокие гуманистические, нравственные идеалы, которые служат мощной силой, объединяющей людей, способствуют укреплению межнационального согласия и сохранению многообразия культуры, самобытных традиций нашего народа, - подчеркнул российский лидер.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, в российский столице в этом году исламский праздник Курбан-байрам решили провести в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.