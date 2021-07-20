Новейшая С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр. Фото: КРАСИЛЬНИКОВ Станислав/ТАСС

Новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Об этом во вторник, 20 июля, говорится в сообщении российского министерства обороны.

Сообщается, что по данным средствам объективного контроля цель поражена. Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы С-500по скоростной баллистической цели подтвердили тактико-технические характеристики, а также высокую степень надежности российской техники противовоздушной обороны.

В сообщении Минобороны России говорится, что после завершения полного цикла испытаний в планах оснащения предусматривается поставка первой новейшей зенитно-ракетной системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне автор статьи в National Interest написал, что в скором времени России получит в распоряжение зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500, который может противостоять даже самым продвинутым стелс-платформам НАТО.