Первую дозу вакцины «Спутник V» в Москве получил 21 подросток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получил 21 подросток. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что привитые дети чувствуют себя хорошо, только у двоих немного повысилась температура.

Как уточнила заммэра, до вакцинации все подростки прошли полное медицинское обследование, им также сделали ПЦР-тесты. Ракова также сообщила, что 11 школьников на данный момент находятся под наблюдением врачей в больнице им. Башляевой, а ещё десять — в Морозовской детской больнице.

Напомним, 5 июня Ракова сообщила о начале исследования вакцины «Спутник V» в Москве среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет, уточнив что вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться в меньшей дозировке, а само исследование продлится год. Как она отметила, в течение всего периода участники исследования будут под постоянным наблюдением врачей. Позже главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ Лейла Намазова-Баранова уточнила, что в клинических исследованиях примут участие около 660 подростков.