В России 20 июля 2021 выявлено 23 770 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России выявлено 23 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. Всего с начала пандемии в РФ выявили 6 006 536 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 20 июля, сообщается оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Наиболее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (3 188), Санкт-Петербурге (1 934) и в Московской области (2 478). У 10,6 процента новых инфицированных не наблюдается никаких симптомов коронавируса.

За последние сутки от коронавирусной инфекции и осложнений на ее фоне умерли 784 жителя России, с начала пандемии зарегистрировано 149 922 летальных исхода. Полностью выздоровели еще 22 218 человек, за все время эпидемии - 5 382 213.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный внештатный педиатр российского министерства здравоохранения Лейла Намазова-Баранова заявила о невозможности спрогнозировать осложнения после коронавируса у детей. Врачи призвала с большим уважением относиться к вакцинации от заболевания.