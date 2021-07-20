В ЦИК исключили возможность двойного голосования на выборах в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная избирательная комиссия России исключает возможность двойного голосования на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную думу страны. Участвующих в голосовании онлайн вычеркнут из списков на избирательных участках. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

- Как только вы записались на участок для онлайн-голосования, из вашего родного участка вас вычеркнут. Мы предлагаем избирателям возможность изменить своё заявление, но делать это нельзя до бесконечности. По истечении определенного периода у вас остаётся заявление на электронного голосование, и оно останется единственным способом, которым вы можете воспользоваться, - объяснил он.

Николай Булаев добавил также, что подать заявление можно в период со 2 августа по 13 сентября через Госуслуги или Mos.ru.

Как писал сайт kp.ru, ЦИК России утвердила порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов депутатов в текущем году. Видеокамерами будут оснащены около 50 тысяч участков, где голосуют 80% избирателей.