Адвокат объяснил, стоит ли соглашаться на погашение кредита со скидкой Фото: Shutterstock

В последнее время банки все чаще пытаются самостоятельно решить вопрос с проблемной задолженностью, а не передают долги клиентов коллекторам.

Чтобы должники пошли навстречу, им предлагают оплатить половину долга. Причина такой лояльности в том, что по нормативам Центробанка, на каждую просроченную ссуду банк обязаны создать резерв, то есть фактически заморозить сумму, равную до 100% от долга.

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив объяснил, как быть, если поступило подобное предложение и какие документы нужно получить от банка, чтобы в будущем долг не могли «реанимировать».

Прежде чем соглашаться на погашение, нужно получить от банка официальное письмо, что он согласен предоставить дисконт. Это должна быть бумага с подписями и печатью, а не устное предложение, озвученное сотрудником.

Если же клиенту предлагают написать заявление самому и сразу внести указанную сумму, то так делать не стоит. Это только заявление, на которое еще не получено согласие.

- Даже при наличии письменного согласия саму процедуру погашения следует оформить отдельным соглашением к кредитному договору и получить в банке документ, подтверждающий, что по поводу кредита претензий больше нет, - пояснил Life.ru адвокат.

Дополнение к кредитному договору – это обязательное условие, без которого клиенту не удастся в будущем защитить свои интересы.

Еще один важный документ – справка об отсутствии долга, которую кредитное учреждение выдает после закрытия счета. Ее нужно хранить минимум три года.

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