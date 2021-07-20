Памфилова: противники дистанционного голосования — люди с пещерным сознанием

Элла Памфилова заявила, что противники дистанционного голосования являются людьми с пещерным сознанием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что против дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выступают "люди с пещерным сознанием".

Вводя такую технологию на выборах, ЦИК откликнулся на запрос "наиболее активных, мобильных" людей, отметила Памфилова. Противники ДЭГ же являются, по ее мнению, "людьми с пещерным сознанием".

- Они призывают: ни в коем случае, это нельзя, не надо, это ужас-ужас, давайте вернемся в пещеры, будем сидеть у костра и забудем про электричество. Вот их философия, мы это прекрасно видим, — заявила глава ЦИК.

Она добавила, что философия Центризбиркома заключается в том, чтобы отвечать запросам общества, экспериментировать с новыми механизмами и тем самым двигаться вперед.

Напомним, Центральная избирательная комиссия России исключает возможность двойного голосования на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную думу страны. Участвующих в голосовании онлайн вычеркнут из списков на избирательных участках. В ЦИК напомнили, что подать заявку на голосование можно в период со 2 августа по 13 сентября через Госуслуги или Mos.ru.