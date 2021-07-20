На временного президента Мали совершено покушение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На назначенного два месяца назад временного президента Мали Ассими Гоита совершено покушение: неизвестный напал на политика с ножом. Об этом во вторник, 20 июля, сообщается агентство Франс-Пресс, ссылаясь на информацию своих источников.

Подробности происшествия пока что не приводятся, состояние здоровья временного президента Мали после покушения на его жизнь не известно.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Мали военнослужащие арестовали временного президента Ба Ндау и главу правительства страны Моктара Уана, политиков перевезли на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. После этого Ассими Гоита, находясь на посту вице-президента, заявил, что освободил президента и премьер-министра от исполнения обязанностей за нарушение ими хартии переходного периода.

Военный совет во главе с Гоита взял на себя управление Мали и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в государстве в следующем году.