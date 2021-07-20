Песков объяснил, почему Россия создаёт гиперзвуковые ракеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что создание Россией гиперзвуковых ракет - это в том числе является ответом на развертывание американской системы ПРО на территории Румынии и Польше. Об этом он заявил журналистам 20 июля.

Представитель Кремля отметил, что глава государства Владимир Путин уже не раз говорил о вине США в сломе существующей системы безопасности.

- Президент говорил, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности, в том числе сталкивались с определёнными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету, - заявил Песков.

Ранее посольство России в Вашингтоне после заявления руководителя пресс-службы Минобороны США Джона Кирби по поводу испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в РФ предостерегло американскую сторону от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе.

Как писал сайт kp.ru, в американском военном ведомстве новое российское гиперзвуковое оружие сочли "дестабилизирующим фактором".