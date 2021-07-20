Посольство России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

Посольство России в Вашингтоне Фото: REUTERS

Посольство России в Вашингтоне после заявления руководителя пресс-службы Минобороны США Джона Кирби по поводу испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России предостерегло Штаты от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель американского военного ведомства назвал новое российское гиперзвуковое оружие «дестабилизирующим фактором».

«Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», - говорится в сообщении, опубликованной на странице российского посольства в Twitter.

Между тем, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление Кирби, отметил, что США «уже пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность».