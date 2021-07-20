Роспотребнадзор: летальность штамма "дельта" ниже, чем у других мутаций коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили, что летальность штамма "дельта" ниже, чем у других мутаций коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что летальность дельта-штамма ниже, чем у других вариантов коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, говорить об увеличении летальных исходов не совсем верно, так как ситуации сейчас и весной прошлого года отличаются.

- Мы идем уже не вслепую, когда в темной комнате ищем какой-либо предмет. Это приводит к тому, что в настоящий момент при более сложном течении (болезни) относительная летальность, если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже, — сообщил эксперт в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, коронавирусом все чаще заболевают молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.

Ранее исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против штамма коронавирусной инфекции «дельта» всех применяемых в стране вакцин от COVID-19, в том числе и российской вакцины "Спутник V". На сегодняшний день в Индии разрешено применение трех вакцин от COVID-19 - индийского варианта "оксфордского" препарата под названием CoviShield, местного Covaxin и российского "Спутник V".