Исследования в Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против штамма коронавируса «дельта» Фото: Мария ЛЕНЦ

Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против штамма коронавирусной инфекции «дельта» всех применяемых в стране вакцин от COVID-19, в том числе и российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил руководитель оперативной исследовательской группы по вопросам коронавируса Н.К. Арору.

«Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу», - приводит агентство ANI слова эксперта.

На сегодняшний день в Индии разрешено применение трех вакцин от COVID-19 - индийского варианта «оксфордского» препарата под названием CoviShield, местного Covaxin и российского «Спутник V».

Напомним, исследования НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, показали, что «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции. Позже ведущая аргентинская газета La Nacion опубликовала результаты исследования российского «Спутник V» и китайского Sinopharm. Как выяснилось, препарат, произведенный в России, более чем в 90 процентов случаев вызывает значительный клеточный иммунитет, который обеспечивает долгосрочную защиту от COVID-19.