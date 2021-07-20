Италия допускает, что российские туристы смогут посещать республику уже в сентябре 2021 Фото: REUTERS

Власти Италии рассматривает возможность посещения республики российскими туристами уже в сентябре 2021 года. Об этом 20 июля заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По словам представителя дипведомства, в частности, этот вопрос связан с темпами вакцинации.

- К сожалению, из-за пандемии коронавируса поток туристов из России в Италию сведен к нулю, и это очень нас огорчает, ведь мы прекрасно знаем, как сильно россияне любят нашу страну, - рассказал ТАСС Терраччано. - Пока ситуация остается неизменной, и туристические путешествия все еще не разрешены, однако не исключено, что уже в сентябре этого года, который в Италии считается частью летнего сезона, обстоятельства могут измениться.

В период ограничений из-за covid-19, в том числе из-за приостановки авиасообщения между странами, туристы оказались лишены возможности привычных передвижений по всему миру. Как выяснили туристические эксперты, многие россияне больше всего ждут открытия Италии - 21% респондентов признались, что сразу после открытия границ хотели бы отправиться на отдых именно в эту страну.