В Совфеде заявили о предпосылках реанимации отношений России и США

В Совете федерации заявили о предпосылках реанимации отношений России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что небольшие подвижки в отношениях России и США заставляют надеяться на их реанимацию.

- Надеюсь, что сейчас происходит реанимация отношений между РФ и США, — сказал он на пресс-конференции.

Джабаров заметил, что в последнее время президент Соединенных Штатов Джо Байден не выступал с критикой в адрес России. Американский лидер является опытным политиком и понимает, что постоянная конфронтация с РФ — это плохо, считает Джабаров. Он добавил, что российская сторона заинтересована в реабилитации отношений.

Ранее посольство России в Вашингтоне после заявления руководителя пресс-службы Минобороны США Джона Кирби по поводу испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в России предостерегло Штаты от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе. Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта, отметили в посольстве.