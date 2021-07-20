Путину показали на авиасалоне МАКС российский однодвигательный истребитель Checkmate

Путину показали на авиасалоне МАКС новейший однодвигательный истребитель «Сухого» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин ознакомился с моделью перспективного легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate производства корпорации «Сухой», представленного на авиасалоне МАКС-2021.

Во время презентации глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал президенту о технических характеристиках судна, сказано на сайте «Ростеха». Как отметил генеральный директор ОАК, новый самолет представляет многофункциональную платформу последнего поколения, отличающуюся низкой стоимостью эксплуатации и большими боевыми возможностями.

Отмечается, что легкий однодвигательный истребитель не имеет аналогов в России. В машине сочетаются новейшие технологические решения, например, поддержка работы пилота средствами искусственного интеллекта. Самолет создан с применением технологий малозаметности и обладает высокими летно-техническими характеристиками, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе «Ростех» показал первые фотографии перспективного однодвигательного истребителя. Стоит отметить, что пока что в России не используются однодвигательные истребители, однако они уже успели получить широкое распространение в мире. Наиболее известные из таких типов военных самолетов – американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.