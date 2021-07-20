Юрист дал совет, как взыскать ущерб с водителя электросамоката в случае аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

Новости об авариях, в которые попадают пользователи электросамокатов, появляются все чаще. По данным Департамента транспорта Москвы, в сервисах аренды электрогаджетов уже больше 600 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет. Вместе с ней растет и угроза пострадать от лихачей на таком транспорте.

Депутаты обдумывают новый закон о средствах индивидуальной мобильности граждан, а пока человек на самокате приравнен к пешеходу.

Юрист Илья Афанасьев рассказал, что делать, если вы пострадали в аварии с электрогаджетом.

Если ущерб причинен автомобилю, то он возмещается на основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ. В первую очередь необходимо зафиксировать данный факт (снять фото и видео) и сообщить о происшествии в ГИБДД.

Если авария произошла на дворовой территории или в промзоне, на территории торгового или бизнес-центра, внеуличной парковки — попросить прибыть на место участкового.

Далее с протоколом или постановлением, где указаны все обстоятельства случившегося и контакты водителя самоката, можно вести речь о возмещении ущерба.

Пути в этой ситуации три: попытаться договориться мирно, либо предстоит провести экспертизу, по итогам которой можно говорить о сумме компенсации. Третий вариант – обратиться в автосервис, и уже по итогам выполненных работ потребовать оплаты у владельца электросамоката.

Подобные ДТП не компенсируются по ОСАГО, так что стоимость компенсации будет рассчитываться без учета износа детали.

- Если водитель самоката не отвечает на ваши досудебные претензии, то можно обращаться в суд со всеми документами, - комментирует Ридусу юрист.

В случае, если пострадавший в ДТП шел пешком, то алгоритм действий похож на первый случай. Фиксируем событие, сообщает о нем в компетентные органы, не лишним будет поискать видео с уличных камер наблюдения. В Москве они есть практически везде.

- Далее идем к врачу и определяем характер травмы и стоимость лечения. Можно потребовать не только полной компенсации расходов на лечение, но и возмещения морального вреда. Но последняя сумма вряд ли будет высокой, - отметил Илья Афанасьев.

Если имело место причинение вреда здоровью, то подать иск можно в судебный орган только по месту прописки. Если же речь идет о причинении вреда имуществу, иск предъявляется по месту жительства ответчика.