Украина по ошибке признала независимость Абхазии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал сообщение о его визите в Батуми, в котором де-факто признал независимость Абхазии.

На сайте офиса украинского лидера было сказано, что Зеленский «ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией». Почти сразу же заголовок новости поменяли, указав, что президент посетил «линию оккупации с Абхазией», сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.

Грузинские политики пока никак не отреагировали на инцидент. Отмечается, что в ходе батумской международной конференции Украина и Грузия, а также Молдавия договорились вместе двигаться в сторону евроинтеграции.

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Напомним, в августе 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град», частично разрушив столицу республики Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела войска, вытеснив грузинскую армию. Позже Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тем временем Тбилиси по-прежнему считает их своими оккупированными территориями.